NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SIGA Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das SIGA Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 850,276 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (6,27 USD), wäre das Investment nun 11 601,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1 060,12 Prozent gleich.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 450,42 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at