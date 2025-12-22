SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SIGA Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das SIGA Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 850,276 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (6,27 USD), wäre das Investment nun 11 601,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1 060,12 Prozent gleich.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 450,42 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.mehr Nachrichten