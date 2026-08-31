SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Lukrativer SIGA Technologies-Einstieg?
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die SIGA Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 2,22 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SIGA Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 45,028 SIGA Technologies-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,79 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 28.08.2026 auf 3,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,79 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 220,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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