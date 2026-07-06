NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die SIGA Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,25 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 800,493 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 089,90 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Papiers am 02.07.2026 auf 3,86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +208,99 Prozent.

Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 276,59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at