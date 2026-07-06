SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Lukrative SIGA Technologies-Investition?
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06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die SIGA Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,25 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 800,493 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 089,90 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Papiers am 02.07.2026 auf 3,86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +208,99 Prozent.
Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 276,59 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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