Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,45 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 40,816 Anteilen. Die gehaltenen SIGA Technologies-Aktien wären am 20.11.2026 97,96 USD wert, da der Schlussstand 2,40 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,04 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 171,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at