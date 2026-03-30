SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Frühes Investment
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 5,58 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 792,115 SIGA Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 5,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 498,21 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,02 Prozent abgenommen.
Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 378,13 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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