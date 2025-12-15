SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

Rentable SIGA Technologies-Investition? 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SIGA Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 7,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,184 SIGA Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,63 USD, da sich der Wert einer SIGA Technologies-Aktie am 12.12.2025 auf 6,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8,37 Prozent vermindert.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 464,03 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SIGA Technologies Inc. 6,42 -0,62% SIGA Technologies Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

