15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 7,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,184 SIGA Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,63 USD, da sich der Wert einer SIGA Technologies-Aktie am 12.12.2025 auf 6,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8,37 Prozent vermindert.
Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 464,03 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
