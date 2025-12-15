NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SIGA Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 7,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,184 SIGA Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,63 USD, da sich der Wert einer SIGA Technologies-Aktie am 12.12.2025 auf 6,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8,37 Prozent vermindert.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 464,03 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at