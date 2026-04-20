SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Investmentbeispiel
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden SIGA Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 5,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 669,449 SIGA Technologies-Anteilen. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 17.04.2026 7 946,58 USD wert, da der Schlussstand 4,76 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 20,53 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 341,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
16:02
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIGA Technologies Inc.
|4,67
|-1,89%