NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden SIGA Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 5,99 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 669,449 SIGA Technologies-Anteilen. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 17.04.2026 7 946,58 USD wert, da der Schlussstand 4,76 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 20,53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 341,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at