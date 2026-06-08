SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Frühes Investment
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 0,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das SIGA Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,629 SIGA Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.06.2026 auf 4,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 527,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 427,30 Prozent.
Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 309,14 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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