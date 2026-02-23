NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SIGA Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,935 SIGA Technologies-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,31 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 20.02.2026 auf 6,75 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,31 Prozent erhöht.

Am Markt war SIGA Technologies jüngst 485,35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at