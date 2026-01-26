NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 550,388 SIGA Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 294,57 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 23.01.2026 auf 6,64 USD belief. Damit wäre die Investition um 2,95 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von SIGA Technologies betrug jüngst 476,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at