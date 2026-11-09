SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Rentable SIGA Technologies-Anlage?
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 203,252 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 630,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,99 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete SIGA Technologies eine Marktkapitalisierung von 223,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende tief in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag tief in Rot (finanzen.at)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIGA Technologies Inc.
|3,15
|1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.