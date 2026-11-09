SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable SIGA Technologies-Anlage? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SIGA Technologies-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 203,252 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 630,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,99 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete SIGA Technologies eine Marktkapitalisierung von 223,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu SIGA Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SIGA Technologies Inc. 3,15 1,61% SIGA Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen