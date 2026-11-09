NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SIGA Technologies-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 203,252 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 630,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,99 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete SIGA Technologies eine Marktkapitalisierung von 223,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at