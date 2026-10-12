SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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SIGA Technologies-Performance im Blick 12.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SIGA Technologies gewesen.

Am 12.10.2023 wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,248 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,85 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 09.10.2026 auf 3,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,15 Prozent verringert.

SIGA Technologies wurde am Markt mit 234,99 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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