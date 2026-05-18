NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der SIGA Technologies-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5,99 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,694 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,62 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 15.05.2026 auf 4,17 USD belief. Damit wäre die Investition 30,38 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 299,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at