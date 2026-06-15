NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SIGA Technologies-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die SIGA Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SIGA Technologies-Anteile letztlich bei 6,36 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157,233 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 679,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,32 USD belief. Das entspricht einem Minus von 32,08 Prozent.

Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 310,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at