NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SIGA Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SIGA Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 17,668 SIGA Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 4,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,26 Prozent verringert.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 327,72 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at