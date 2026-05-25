NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,58 USD. Bei einem SIGA Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 179,211 SIGA Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 838,71 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 16,13 Prozent gleich.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 335,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at