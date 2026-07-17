Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Profitabler Silgan-Einstieg?
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17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Silgan-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,134 Silgan-Aktien im Depot. Die gehaltenen Silgan-Aktien wären am 16.07.2026 101,13 USD wert, da der Schlussstand 47,40 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,13 Prozent.
Der Silgan-Wert an der Börse wurde auf 4,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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