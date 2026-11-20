Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Silgan-Investition im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silgan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die Silgan-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,068 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Silgan-Papiers auf 39,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 162,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,08 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Silgan belief sich jüngst auf 4,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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