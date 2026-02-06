NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silgan von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Silgan-Aktien gewesen.

Das Silgan-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Silgan-Anteile bei 37,69 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,532 Anteilen. Die gehaltenen Silgan-Papiere wären am 05.02.2026 1 296,63 USD wert, da der Schlussstand 48,87 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,66 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Silgan bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at