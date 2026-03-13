NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor 10 Jahren verdient

Silgan-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25,88 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Silgan-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,865 Silgan-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 158,45 USD, da sich der Wert eines Silgan-Anteils am 12.03.2026 auf 41,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,45 Prozent vermehrt.

Am Markt war Silgan jüngst 4,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at