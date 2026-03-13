Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Frühe Anlage
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor 10 Jahren verdient
Silgan-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25,88 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Silgan-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,865 Silgan-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 158,45 USD, da sich der Wert eines Silgan-Anteils am 12.03.2026 auf 41,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,45 Prozent vermehrt.
Am Markt war Silgan jüngst 4,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.
Analysen zu Silgan Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silgan Holdings Inc.
|36,20
|2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.