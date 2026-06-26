NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Silgan-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Silgan-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,402 Silgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Silgan-Anteile wären am 25.06.2026 108,86 USD wert, da der Schlussstand 45,33 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8,86 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Silgan belief sich zuletzt auf 4,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at