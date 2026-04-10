Silgan Holdings Aktie

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WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Lukrative Silgan-Investition? 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silgan von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Silgan-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Silgan-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,117 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 1 592,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,25 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 4,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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