NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor 3 Jahren bedeutet

Silgan-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,03 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,207 Silgan-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 42,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 936,49 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 936,49 USD entspricht einer negativen Performance von 6,35 Prozent.

Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 4,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at