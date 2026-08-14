Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Performance im Blick
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor 3 Jahren bedeutet
Silgan-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,03 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,207 Silgan-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 42,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 936,49 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 936,49 USD entspricht einer negativen Performance von 6,35 Prozent.
Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 4,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.
|
14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
31.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Silgan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silgan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Silgan Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silgan Holdings Inc.
|36,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.