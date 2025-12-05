NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Silgan-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Silgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 186,289 Silgan-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (38,56 USD), wäre das Investment nun 7 183,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,17 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Silgan bezifferte sich zuletzt auf 4,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at