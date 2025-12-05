Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Silgan-Investment
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Silgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 186,289 Silgan-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (38,56 USD), wäre das Investment nun 7 183,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,17 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Silgan bezifferte sich zuletzt auf 4,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Silgan Holdings Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silgan Holdings Inc.
|33,00
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.