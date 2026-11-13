Silgan Holdings Aktie

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WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Rentabler Silgan-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Silgan-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Silgan-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Silgan-Papier letztlich bei 42,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 235,960 Silgan-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Silgan-Papiers auf 40,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 605,95 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 605,95 USD, was einer negativen Performance von 3,94 Prozent entspricht.

Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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