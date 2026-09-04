Silgan Holdings Aktie

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WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Frühe Anlage 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Silgan-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 44,85 USD. Bei einem Silgan-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,297 Silgan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Silgan-Aktie auf 41,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 925,53 USD wert. Damit wäre die Investition um 7,45 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Silgan belief sich zuletzt auf 4,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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