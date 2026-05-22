Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Lukrativer Silgan-Einstieg?
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Silgan von vor 3 Jahren bedeutet
Am 22.05.2023 wurde die Silgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47,49 USD. Bei einem Silgan-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,057 Silgan-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.05.2026 799,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,99 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,00 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Silgan bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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