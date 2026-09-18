Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Langfristige Investition
|
18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Silgan von vor 5 Jahren bedeutet
Am 18.09.2021 wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,46 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Silgan-Aktie investierten, hätten nun 2,534 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 96,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,70 Prozent.
Insgesamt war Silgan zuletzt 4,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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