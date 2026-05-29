NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Silgan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Silgan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Silgan-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42,13 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Silgan-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 237,361 Silgan-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 019,70 USD, da sich der Wert eines Silgan-Anteils am 28.05.2026 auf 38,00 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 9,80 Prozent.

Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 4,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at