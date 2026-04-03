NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Silgan-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 03.04.2021 wurden Silgan-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Silgan-Papier bei 41,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,382 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,98 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 4,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at