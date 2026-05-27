NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: Über diese Dividende können sich Silgan-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Silgan am 26.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,80 USD beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 5,26 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Silgan beziffert sich auf 85,77 Mio. USD. Damit wurde die Silgan-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,52 Prozent aufgestockt.

Silgan- Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte die Silgan-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 38,00 USD. Die Silgan-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,46 Prozent betrug.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Silgan via New York 17,62 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -6,72 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Silgan-Dividendenvorhersage

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,84 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,22 Prozent anziehen.

Grunddaten der Silgan-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Silgan beläuft sich aktuell auf 4,007 Mrd. USD. Silgan besitzt aktuell ein KGV von 14,95. 2025 setzte Silgan 6,483 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD.

Redaktion finanzen.at