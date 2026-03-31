NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Silicon Laboratories-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Silicon Laboratories-Aktie bei 44,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22,242 Silicon Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Silicon Laboratories-Aktie auf 205,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 578,51 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 357,85 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 6,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at