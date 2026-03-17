Silicon Laboratories Aktie

Silicon Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

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Rentable Silicon Laboratories-Anlage? 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment gewesen.

Am 17.03.2023 wurde das Silicon Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 171,22 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 58,404 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Silicon Laboratories-Aktie auf 204,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 954,21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 19,54 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Silicon Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 6,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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