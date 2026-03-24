NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Silicon Laboratories-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 136,49 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,733 Silicon Laboratories-Anteilen. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Papiere wären am 23.03.2026 151,63 USD wert, da der Schlussstand 206,96 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,63 Prozent zugenommen.

Am Markt war Silicon Laboratories jüngst 6,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at