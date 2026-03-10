Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Profitable Silicon Laboratories-Investition?
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Silicon Laboratories-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 133,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Silicon Laboratories-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,473 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 203,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 520,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 52,02 Prozent vermehrt.
Silicon Laboratories wurde am Markt mit 6,70 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
