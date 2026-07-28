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Silicon Laboratories Aktie

Silicon Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

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Rentables Silicon Laboratories-Investment? 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Silicon Laboratories-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Silicon Laboratories-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 136,21 USD. Bei einem Silicon Laboratories-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,734 Silicon Laboratories-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 217,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59,53 Prozent.

Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 7,16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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