NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Silicon Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Silicon Laboratories-Papier an diesem Tag bei 137,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,727 Silicon Laboratories-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (220,99 USD), wäre die Investition nun 160,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +60,74 Prozent.

Silicon Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at