NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Silicon Laboratories-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Silicon Laboratories-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers betrug an diesem Tag 143,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Silicon Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,695 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 220,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,40 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Silicon Laboratories zuletzt 7,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at