NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Silicon Laboratories-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 133,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75,008 Silicon Laboratories-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 885,09 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Papiers am 12.01.2026 auf 145,12 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,85 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 4,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
