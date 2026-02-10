Silicon Laboratories Aktie

Silicon Laboratories

WKN: 935345 / ISIN: US8269191024

Langfristige Anlage 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Silicon Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Silicon Laboratories-Aktie bei 146,39 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,683 Anteilen. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Papiere wären am 09.02.2026 140,32 USD wert, da der Schlussstand 205,41 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,32 Prozent angezogen.

Silicon Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

