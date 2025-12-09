Silicon Laboratories Aktie
WKN: 935345 / ISIN: US8269191024
|Silicon Laboratories-Investment
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Silicon Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Silicon Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 52,37 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,095 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 659,35 USD, da sich der Wert einer Silicon Laboratories-Aktie am 08.12.2025 auf 139,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 165,93 Prozent gesteigert.
Am Markt war Silicon Laboratories jüngst 4,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!