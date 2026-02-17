Silicon Laboratories Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.02.2023 wurden Silicon Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers betrug an diesem Tag 179,32 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,577 Silicon Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (207,27 USD), wäre die Investition nun 1 155,87 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 15,59 Prozent.
Der Silicon Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 6,82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
