NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Silicon Laboratories-Papier statt. Zum Handelsende standen Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 42,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 236,911 Silicon Laboratories-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (143,42 USD), wäre die Investition nun 33 977,73 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 33 977,73 USD entspricht einer Performance von +239,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Silicon Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at