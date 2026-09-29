NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Silicon Laboratories-Aktie statt. Zum Handelsende standen Silicon Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 115,89 USD. Bei einem Silicon Laboratories-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,863 Silicon Laboratories-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,72 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Papiers am 28.09.2026 auf 221,03 USD belief. Mit einer Performance von +90,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 7,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at