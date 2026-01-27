NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silicon Laboratories-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Silicon Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Silicon Laboratories-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 131,53 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,603 Anteilen. Die gehaltenen Silicon Laboratories-Anteile wären am 26.01.2026 1 069,03 USD wert, da der Schlussstand 140,61 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,90 Prozent angewachsen.

Silicon Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at