NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Silicon Laboratories verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Silicon Laboratories-Aktien gewesen.

Am 05.09.2020 wurden Silicon Laboratories-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 98,85 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Silicon Laboratories-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,163 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Silicon Laboratories-Papiers auf 135,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 679,31 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 36,79 Prozent.

Alle Silicon Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at