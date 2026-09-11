SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Performance im Blick
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11.09.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades SKF Group (B, Fria)-Anteilen an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 140,90 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70,972 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 736,69 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 10.09.2026 auf 264,00 SEK belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,37 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete SKF Group (B, Fria) eine Marktkapitalisierung von 122,32 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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