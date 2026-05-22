NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 148,90 SEK. Hätte ein Anleger 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, befänden sich nun 6,716 SKF Group (B, Fria)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 235,60 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 582,27 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 58,23 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für SKF Group (B, Fria) eine Börsenbewertung in Höhe von 106,85 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at