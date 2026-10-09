SKF Group Aktie

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WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

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Frühe Anlage 09.10.2026 10:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 148,70 SEK wert. Bei einem 100-SEK-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,672 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 262,70 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,66 SEK wert. Mit einer Performance von +76,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete SKF Group (B, Fria) eine Marktkapitalisierung von 121,86 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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