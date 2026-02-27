NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit SKF Group (B, Fria)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SKF Group (B, Fria)-Aktie 140,60 SEK wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,112 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 262,90 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 869,84 SEK wert. Mit einer Performance von +86,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 117,43 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

